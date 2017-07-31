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На Львівщині випускатимуть запчастини для BMW

Бродівське відділення підприємства затвердили постачальником кабельної продукції для концерну BMW
Німецький виробник автомобілів ВМW уклав договір про постачання кабельної продукції з підприємством "Електроконтакт".
На Львівщині випускатимуть запчастини для BMW BMW i3. Фото: AFP

Так, 26 липня 2017 року замовник від ВМW провів аудит на новоствореному підприємстві Nexans у Бродах (Львівська область), повідомляє Львівський портал.

За словами генерального директора "Електроконтакт Україна" Андрія Гаврильчика, Бродівське відділення підприємства затвердили постачальником кабельної продукції для концерну BMW.

Нагадаємо, що німецька компанія інвестувала €30 млн. у будівництво заводу на Львівщині.

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31 07 2017 17:56
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