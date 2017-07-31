CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНімецький виробник автомобілів ВМW уклав договір про постачання кабельної продукції з підприємством "Електроконтакт".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині випускатимуть запчастини для BMW
Бродівське відділення підприємства затвердили постачальником кабельної продукції для концерну BMW
BMW i3. Фото: AFP
Так, 26 липня 2017 року замовник від ВМW провів аудит на новоствореному підприємстві Nexans у Бродах (Львівська область), повідомляє Львівський портал.
За словами генерального директора "Електроконтакт Україна" Андрія Гаврильчика, Бродівське відділення підприємства затвердили постачальником кабельної продукції для концерну BMW.
Нагадаємо, що німецька компанія інвестувала €30 млн. у будівництво заводу на Львівщині.
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