На Львівщині вирішили проголосити 2019-й роком Степана Бандери Вирішили також проголосити 2019 рік Роком Організації українських націоналістів

Львівська обласна рада вирішила проголосити 2019 рік на Львівщині Роком Степана Бандери у зв'язку з відзначенням у наступному році 110-річчя з дня народження провідника ОУН.

Степан Бандера. Фото: poltava.pl.ua

Відтак департамент внутрішньої та інформполітики Львівської ОДА і департамент з питань культури мають напрацювати та погодити з профільною постійною комісією облради план заходів із відзначення Року Бандери, повідомляє "Громадське". Також депутати вирішили проголосити 2019 рік Роком Організації українських націоналістів з метою належного відзначення 90-ї річниці Першого Конгресу українських націоналістів. Нагадаємо, 5 грудня депутати Верховної Ради зареєстрували проект постанови, згідно з якою, Степану Бандері хочуть повернути звання Героя України. У липні Житомирська обласна рада оголосила 2019 рік роком Степана Бандери.

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