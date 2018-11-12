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На Львівщині вирішили проголосити 2019-й роком Степана Бандери

Вирішили також проголосити 2019 рік Роком Організації українських націоналістів
Львівська обласна рада вирішила проголосити 2019 рік на Львівщині Роком Степана Бандери у зв'язку з відзначенням у наступному році 110-річчя з дня народження провідника ОУН.
На Львівщині вирішили проголосити 2019-й роком Степана Бандери Степан Бандера. Фото: poltava.pl.ua

Відтак департамент внутрішньої та інформполітики Львівської ОДА і департамент з питань культури мають напрацювати та погодити з профільною постійною комісією облради план заходів із відзначення Року Бандери, повідомляє "Громадське".

Також депутати вирішили проголосити 2019 рік Роком Організації українських націоналістів з метою належного відзначення 90-ї річниці Першого Конгресу українських націоналістів.

Нагадаємо, 5 грудня депутати Верховної Ради зареєстрували проект постанови, згідно з якою, Степану Бандері хочуть повернути звання Героя України.

У липні Житомирська обласна рада оголосила 2019 рік роком Степана Бандери.

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11 12 2018 22:00
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