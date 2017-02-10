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На Львівщині виявили незаконні вирубки дерев на понад 700 тис грн

Результати перевірки скерували до правоохоронни органів
На території ДП "Дрогобицьке лісове господарство" виявили незаконну вирубку дерев, в результаті якої державі було завдано збитків на понад 700 тис. грн.
На Львівщині виявили незаконні вирубки дерев на понад 700 тис грн Фото: Громадське

Працівники Держекоінспекції встановили, що на території лісгоспу незаконно вирубали 52 цінні дерева таких порід, як дуб, модрина, ялиця. Ще чотири дерева було пошкоджено, повідомляє сайт Держекоінспекції у Львівській області.

Таку вирубку екоінспектори виявили під час планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Результати перевірки скерували до правоохоронни органів.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко виступив за створення електронної системи контролю за обігом деревини.

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02 10 2017 17:54
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