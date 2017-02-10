CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа території ДП "Дрогобицьке лісове господарство" виявили незаконну вирубку дерев, в результаті якої державі було завдано збитків на понад 700 тис. грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині виявили незаконні вирубки дерев на понад 700 тис грн
Результати перевірки скерували до правоохоронни органів
Фото: Громадське
Працівники Держекоінспекції встановили, що на території лісгоспу незаконно вирубали 52 цінні дерева таких порід, як дуб, модрина, ялиця. Ще чотири дерева було пошкоджено, повідомляє сайт Держекоінспекції у Львівській області.
Таку вирубку екоінспектори виявили під час планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.
Результати перевірки скерували до правоохоронни органів.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко виступив за створення електронної системи контролю за обігом деревини.
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02 10 2017 17:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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