На Львівщині виявили яму з нафтою глибиною 17 метрів
У ямі фахівці з нефтогазуправління наміряли 17 м глибини. За їхніми словами, через розмив снігом ґрунту провалилася так звана копанка XIX ст., - повідомляє Zaxid.net.
Власниця ділянки Зіновія Лещенко побоюється, що такі "сюрпризи" можуть становити небезпеку для дітей і тварин. Це вже третя нафтова яма на її ділянці за останні 30 років. Правда, попередні були меншими, а 2004 року в сусідки взагалі нафта пішла фонтаном.
"До 1939 року всі роботи, які проводили на цьому родовищі, не документували. Ті копанки в давні часи ніхто не записав. Коли нафту вичерпали, перекрили дубовими дошками, присипали землею, жодних картографічних матеріалів ніхто не вів. Тому ми навіть не знаємо, де можуть бути копанки і що з ними зараз", - пояснив голова відділу цивільного захисту населення Бориславської міськради Володимир Прідун.
Як зазначають, поки надра не визнали національною власністю, в Бориславі майже кожен видобував нафту на своєму городі. Копанок було понад 12 тис. І зараз вони можуть бути потенційними провалами глибиною до 50 м.
Надалі такі провали засипають, бетонують, а на поверхню виводять спеціальну трубку, щоб не накопичувався нафтовий газ і не створював небезпеки вибуху.
Нагадаємо, випробування на одній зі свердловин Оливинівської структури на Харківщині завершились успіхом — там вдалось отримати промисловий приплив нафти.
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