На Львівщині юнак отримав умовний термін за пропаганду комунізму у Facebook

Він визнав провину і пішов на угоду зі слідством

Суд у Львівській області 4 травня визнав місцевого жителя винним у пропаганді комунізму в соціальній мережі Facebook і призначив йому покарання у вигляді 2 років і 6 місяців обмеження волі з випробувальним терміном 1 рік.

Юнак у травні 2015 року - квітні 2016 року поширював у Facebook фотографії та інші матеріали із символікою комуністичного режиму та гаслами того часу, повідомляє прес-служба прокуратури, яка здійснювала процесуальне керівництво цієї справи.

Свою провину підсудний визнав і уклав угоду з прокуратурою, яка і була затверджена судом.

Ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років із конфіскацією майна або без.

Як відомо, у квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який засуджує діяльність комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, а також вводить заборону на публічне використання і пропаганду їхньої символіки.

Нагадаємо, що двоє зловмисників, за вказівкою кураторів з РФ, адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки "Антимайдан Львів", "Львівська народна республіка" та "Рівненська народна республіка" у російських соцмережах.