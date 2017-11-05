На Львівщині юнак отримав умовний термін за пропаганду комунізму у Facebook
Юнак у травні 2015 року - квітні 2016 року поширював у Facebook фотографії та інші матеріали із символікою комуністичного режиму та гаслами того часу, повідомляє прес-служба прокуратури, яка здійснювала процесуальне керівництво цієї справи.
Свою провину підсудний визнав і уклав угоду з прокуратурою, яка і була затверджена судом.
Ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років із конфіскацією майна або без.
Як відомо, у квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який засуджує діяльність комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, а також вводить заборону на публічне використання і пропаганду їхньої символіки.
Нагадаємо, що двоє зловмисників, за вказівкою кураторів з РФ, адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки "Антимайдан Львів", "Львівська народна республіка" та "Рівненська народна республіка" у російських соцмережах.
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