На Львівщині з отруєнням госпіталізували 17 осіб - постояльців одного з готелей, - ОНОВЛЕНО
Інцидент стався напередодні пізно ввечері у с. Раковець, повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.
"У період з 21:58 до 23:55 до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступили повідомлення про госпіталізацію у стані середньої важкості до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні 17-ти пацієнтів із попереднім діагнозом ХТІ (харчова токсикоз-інфекція), із них 16 дітей (2001 – 2006 року народження), що зупинились та харчувались в готелі “Джем Раковець”, - наголошується у повідомленні.
При цьому додається, що всі госпіталізовані - мешканці Шепетівського району Хмельницької області.
Наразі потерпілі проходять комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ. Обставини події встановлюються.
Оновлення:
У Пустомитівському районі Львівської області через отруєння госпіталізовано 26 неповнолітніх, поліція розслідує цей факт як порушення правил боротьби з епідеміями, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Нагадаємо, в Києві щонайменше 83 людини постраждали від отруєння вуличною їжею. У всі торгові точки небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання.
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