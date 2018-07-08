На Львівщині з отруєнням госпіталізували 17 осіб - постояльців одного з готелей, - ОНОВЛЕНО

У Львівській області з отруєнням госпіталізували 17 осіб - постояльців одного з готелей.

Інцидент стався напередодні пізно ввечері у с. Раковець, повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

"У період з 21:58 до 23:55 до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступили повідомлення про госпіталізацію у стані середньої важкості до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні 17-ти пацієнтів із попереднім діагнозом ХТІ (харчова токсикоз-інфекція), із них 16 дітей (2001 – 2006 року народження), що зупинились та харчувались в готелі “Джем Раковець”, - наголошується у повідомленні.

При цьому додається, що всі госпіталізовані - мешканці Шепетівського району Хмельницької області.

Наразі потерпілі проходять комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ. Обставини події встановлюються.

Оновлення:

У Пустомитівському районі Львівської області через отруєння госпіталізовано 26 неповнолітніх, поліція розслідує цей факт як порушення правил боротьби з епідеміями, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.