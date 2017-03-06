На Львівщині за хабарництво затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС

У Львівській області за підозрою у систематичному хабарництві затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС.

Чиновника "взяли" під час отримання чергового місячного збору хабарів від чиновників Львівської митниці, повідомляє на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За інформацією Луценка, сума неправомірної вигоди становила понад 60 тис. доларів і 10 тис. грн.

"Сьогодні військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції, в рамках контролю за ч. 3 ст. 368 КК, затримала начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС України під час отримання чергового місячного збору неправомірної вигоди від посадових осіб Львівської митниці у розмірі 60520 доларів США та 10 тис. грн", - написав Луценко.

"Примітно, що ця посада створена центральним офісом ДФС саме для боротьби з корупцією місцевих митників", - додав генеральний прокурор.

На його думку, подібні факти говорять про необхідність системних змін у всій митній службі.

Нагадаємо, що на митному посту "Тиса" в Закарпатській області співробітники Служби безпеки затримали двох працівників за підозрою у хабарництві.