На Львівщині за хабарництво затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС
Чиновника "взяли" під час отримання чергового місячного збору хабарів від чиновників Львівської митниці, повідомляє на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.
За інформацією Луценка, сума неправомірної вигоди становила понад 60 тис. доларів і 10 тис. грн.
"Сьогодні військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції, в рамках контролю за ч. 3 ст. 368 КК, затримала начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС України під час отримання чергового місячного збору неправомірної вигоди від посадових осіб Львівської митниці у розмірі 60520 доларів США та 10 тис. грн", - написав Луценко.
"Примітно, що ця посада створена центральним офісом ДФС саме для боротьби з корупцією місцевих митників", - додав генеральний прокурор.
На його думку, подібні факти говорять про необхідність системних змін у всій митній службі.
Нагадаємо, що на митному посту "Тиса" в Закарпатській області співробітники Служби безпеки затримали двох працівників за підозрою у хабарництві.
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