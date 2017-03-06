Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Львівщині за хабарництво затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС

Сума неправомірної вигоди становила понад 60 тис. доларів і 10 тис. грн
У Львівській області за підозрою у систематичному хабарництві затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС.
На Львівщині за хабарництво затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Чиновника "взяли" під час отримання чергового місячного збору хабарів від чиновників Львівської митниці, повідомляє на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За інформацією Луценка, сума неправомірної вигоди становила понад 60 тис. доларів і 10 тис. грн.

"Сьогодні військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції, в рамках контролю за ч. 3 ст. 368 КК, затримала начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС України під час отримання чергового місячного збору неправомірної вигоди від посадових осіб Львівської митниці у розмірі 60520 доларів США та 10 тис. грн", - написав Луценко.

"Примітно, що ця посада створена центральним офісом ДФС саме для боротьби з корупцією місцевих митників", - додав генеральний прокурор.

На його думку, подібні факти говорять про необхідність системних змін у всій митній службі.

Нагадаємо, що на митному посту "Тиса" в Закарпатській області співробітники Служби безпеки затримали двох працівників за підозрою у хабарництві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2017 12:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.