На Львівщині за останню добу 19 нових хворих на кір

На Львівщині станом на 30 січня на кір захворіли вже 254 особи, з них 192 дітей.

"Станом на 30 січня на кір захворіло 254 особи, з них 192 дітей. За останню добу зареєстровано 19 випадків захворювання, з них 13 серед дітей. З початку року в заклади охорони здоров’я госпіталізовано 138 осіб, з них 98 діти. Найбільше випадків зареєстровано у м.Львові – 169 осіб, з них 129 діти", - повідомляє Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що ріст захворюваності відбувається в основному за рахунок дитячого населення, питома вага захворілих дітей становить 76%.

Львівщина в достатній кількості забезпечена вакциною для профілактики кору.

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Нагадаємо, за четвертий тиждень 2018 року (22-28 січня) на кір в Україні захворіли 876 осіб (292 дорослих і 574 дитини), що на 7% більше, ніж за період 15-21 січня.

Зазначимо, що в Одеській області не вистачає 12 тис. доз вакцин від кору.



