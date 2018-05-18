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На Львівщині застрелився військовий

38-річний контрактник служив в Академії сухопутних військ
Військовослужбовця військової служби за контрактом Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного знайшли мертвим у дворі власного будинку у Львівській області ввечері в четвер.
На Львівщині застрелився військовий Фото: ukrinform.ua

За попередньою версією, причина смерті 38-річного чоловіка - самогубство, повідомляють на сайті військової прокуратури Західного регіону.

Нагадаємо, це друга смерть військового у Львівській області за два дні. Під ранок у четвер на території одного з військових містечок у Львівській області у вартовому приміщенні виявили тіло начальника караулу з двома вогнепальними пораненнями в голову і груди.

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18 05 2018 15:43
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