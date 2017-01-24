На Львівщині затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підготовці терактів на залізниці
Про це розповіла речниця прокуратури області Мар'яна Гайовська, інформує "112 Україна".
За її словами, спочатку учасників угруповання було п'ятеро.
"Вони планували декілька вибухів на залізничних коліях у межах міста Львова та Львівської області. Крім того, планували також захопити державні установи в районах Львівської області, які розташовані в гірській і лісистій місцевості. Для цього вони планували зібрати хоча б 100 осіб, забезпечити їх фінансово, зброєю. Вони збирали інформацію, де можна отримати таку незаконну зброю. Після цього планували захоплювати державні установи", - заявила Гайовська.
Двоє учасників терористичної групи планували зробити декілька вибухів на залізниці. Для цього влітку минулого року вони проводили огляд з/д шляхів, випробували пристрій ініціювання вибуху, придбали електродетонатори і запали для виготовлення вибухових пристроїв, які зберігали за місцем проживання.
Запланований злочинцями теракт вдалося попередити завдяки роботі правоохоронних органів. Пі час затримання один з них чинив опір і поранив співробітника СБУ.
Прокуратура Львівської області направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих жителів, які підозрюються в спробі насильницького захоплення державної влади, двоє з них готувалися до скоєння актів в обласному центрі та в регіоні.
Нагадаємо, що раніше СБУ викрила спробу замаху на народного депутата Антона Геращенка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: