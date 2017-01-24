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На Львівщині затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підготовці терактів на залізниці

У планах зловмисників було захоплення державних установ
У Львівській області затримали чотирьох підозрюваних у підготовці терактів з метою насильницького захоплення державної влади.
На Львівщині затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підготовці терактів на залізниці Фото: 24tv.ua

Про це розповіла речниця прокуратури області Мар'яна Гайовська, інформує "112 Україна".

За її словами, спочатку учасників угруповання було п'ятеро.

"Вони планували декілька вибухів на залізничних коліях у межах міста Львова та Львівської області. Крім того, планували також захопити державні установи в районах Львівської області, які розташовані в гірській і лісистій місцевості. Для цього вони планували зібрати хоча б 100 осіб, забезпечити їх фінансово, зброєю. Вони збирали інформацію, де можна отримати таку незаконну зброю. Після цього планували захоплювати державні установи", - заявила Гайовська.

Двоє учасників терористичної групи планували зробити декілька вибухів на залізниці. Для цього влітку минулого року вони проводили огляд з/д шляхів, випробували пристрій ініціювання вибуху, придбали електродетонатори і запали для виготовлення вибухових пристроїв, які зберігали за місцем проживання.

Запланований злочинцями теракт вдалося попередити завдяки роботі правоохоронних органів. Пі час затримання один з них чинив опір і поранив співробітника СБУ.

Прокуратура Львівської області направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих жителів, які підозрюються в спробі насильницького захоплення державної влади, двоє з них готувалися до скоєння актів в обласному центрі та в регіоні.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила спробу замаху на народного депутата Антона Геращенка.

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24 01 2017 09:17
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