На Львівщині затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підготовці терактів на залізниці

У Львівській області затримали чотирьох підозрюваних у підготовці терактів з метою насильницького захоплення державної влади.

Про це розповіла речниця прокуратури області Мар'яна Гайовська, інформує "112 Україна".

За її словами, спочатку учасників угруповання було п'ятеро.

"Вони планували декілька вибухів на залізничних коліях у межах міста Львова та Львівської області. Крім того, планували також захопити державні установи в районах Львівської області, які розташовані в гірській і лісистій місцевості. Для цього вони планували зібрати хоча б 100 осіб, забезпечити їх фінансово, зброєю. Вони збирали інформацію, де можна отримати таку незаконну зброю. Після цього планували захоплювати державні установи", - заявила Гайовська.

Двоє учасників терористичної групи планували зробити декілька вибухів на залізниці. Для цього влітку минулого року вони проводили огляд з/д шляхів, випробували пристрій ініціювання вибуху, придбали електродетонатори і запали для виготовлення вибухових пристроїв, які зберігали за місцем проживання.

Запланований злочинцями теракт вдалося попередити завдяки роботі правоохоронних органів. Пі час затримання один з них чинив опір і поранив співробітника СБУ.

Прокуратура Львівської області направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих жителів, які підозрюються в спробі насильницького захоплення державної влади, двоє з них готувалися до скоєння актів в обласному центрі та в регіоні.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила спробу замаху на народного депутата Антона Геращенка.