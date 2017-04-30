CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрикордонники Мостиського загону у пункті пропуску "Краківець" Львівської області затримали громадянина Франції, який намагався приховано перевезти через кордон друковану продукцію та предмети старовини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині затримали громадянина Франції, який намагався вивезти з України старовинні книги
Серед них 32 іноземних друкованих видання та один альбом з гравюрами
Фото: dpsu.gov.ua
Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
Під час проходження паспортного контролю прикордонники оглянули автомобіль "Мерседес" французької реєстрації.
"В ході ретельної перевірки під декоративною кришкою багажного відділення в ніші для запасного колеса було виявлено 32 іноземних друкованих видання датованих 1864-1923 роками, 1 альбом з гравюрами, а також статуетки та ваза, які можливо становлять історичну та культурну цінність", – йдеться в повідомленні.
Предмети вилучили для проведення подальшої експертизи.
Фото: dpsu.gov.ua
Нагадаємо, у Львівській області митники затримали водія туристичного автобуса, який намагався вивезти в Польщу частину бивня мамонта вагою 8,5 кг.
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