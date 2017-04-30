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На Львівщині затримали громадянина Франції, який намагався вивезти з України старовинні книги

Серед них 32 іноземних друкованих видання та один альбом з гравюрами
Прикордонники Мостиського загону у пункті пропуску "Краківець" Львівської області затримали громадянина Франції, який намагався приховано перевезти через кордон друковану продукцію та предмети старовини.
На Львівщині затримали громадянина Франції, який намагався вивезти з України старовинні книги Фото: dpsu.gov.ua

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Під час проходження паспортного контролю прикордонники оглянули автомобіль "Мерседес" французької реєстрації.

"В ході ретельної перевірки під декоративною кришкою багажного відділення в ніші для запасного колеса було виявлено 32 іноземних друкованих видання датованих 1864-1923 роками, 1 альбом з гравюрами, а також статуетки та ваза, які можливо становлять історичну та культурну цінність", – йдеться в повідомленні.

Предмети вилучили для проведення подальшої експертизи.


Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, у Львівській області митники затримали водія туристичного автобуса, який намагався вивезти в Польщу частину бивня мамонта вагою 8,5 кг.

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30 04 2017 22:50
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