На Львівщині затримали сутенера, який намагався продати дівчат у сексуальне рабство

За кожну "працівницю" волинянин отримував винагороду в 300 євро

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску "Грушів-Будомеш", правоохоронці затримали сутенера, який намагався продати двох дівчат у сексуальне рабство до Словаччини.

25-річний житель Волинської області підшукував молодих дівчат, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, та вербував для роботи за кордоном. Своїм жертвам він обіцяв високу заробітну плату та безтурботне життя, а коли ті опинялися у чужій країні, - потрапляли в рабство та борги, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За кожну "працівницю" волинянин отримував винагороду в 300 євро.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався перетнути державний кордон на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Грушів - Будомеш".

Обох дівчат віком 20-ти і 25-ти років повернули додому.

Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб роботодавців на території Словаччини з метою їх затримання та перекриття міжнародного каналу торгівлі людьми.

Раніше, правоохоронці затримали 24-річного громадянина Азербайджану при спробі відправити трьох українок до Туреччини для сексуальної експлуатації.