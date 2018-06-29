На Львівщині затримали сутенера, який намагався продати дівчат у сексуальне рабство
25-річний житель Волинської області підшукував молодих дівчат, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, та вербував для роботи за кордоном. Своїм жертвам він обіцяв високу заробітну плату та безтурботне життя, а коли ті опинялися у чужій країні, - потрапляли в рабство та борги, повідомляє прес-служба Нацполіції.
За кожну "працівницю" волинянин отримував винагороду в 300 євро.
Правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався перетнути державний кордон на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Грушів - Будомеш".
Обох дівчат віком 20-ти і 25-ти років повернули додому.
Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб роботодавців на території Словаччини з метою їх затримання та перекриття міжнародного каналу торгівлі людьми.
Раніше, правоохоронці затримали 24-річного громадянина Азербайджану при спробі відправити трьох українок до Туреччини для сексуальної експлуатації.
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