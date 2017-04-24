На Львівщині затримали українця, який намагався вивезти в Польщу бивень мамонта, - ФОТО
Про це повідомила прес-служба управління Державної фіскальної служби у Львівській області на своїй сторінці в Facebook.
Автобус прибув у пункт пропуску Краковець-Корчова. Водій показав письмову декларацію, де був вказаний колекційний предмет вагою вісім кілограмів.
Фото: facebook.com/sfs.lviv
Предмет був в коробці з-під стійки амортизатора, його вилучили і відправили на експертизу.
Фахівці встановили, що предмет є частиною бивня мамонта, який вимер більше 10 тисяч років тому. Предмет зберігався в замерзлому стані і, ймовірно, походить з території вічної мерзлоти.
Фото: facebook.com/sfs.lviv
Згідно з оцінкою експертів, вартість такої кістки на чорному ринку може становити близько 350-400 євро за кілограм. Враховуючи вагу предмета - 8,5 кг, ціна на чорному ринку складе 3 - 3,4 тис. євро.
Раніше, дві українки намагалися ввезти до Польщі компоненти корабельної артилерійської установки AK-630 калібром 30 мм.
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