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На Львівщині затримали українця, який намагався вивезти в Польщу бивень мамонта, - ФОТО

Враховуючи вагу предмета - 8,5 кг, ціна на чорному ринку складе 3 - 3,4 тис. євро
У Львівській області митники затримали водія туристичного автобуса, який намагався вивезти в Польщу частину бивня мамонта вагою 8,5 кг.
На Львівщині затримали українця, який намагався вивезти в Польщу бивень мамонта, - ФОТО Фото: facebook.com/sfs.lviv

Про це повідомила прес-служба управління Державної фіскальної служби у Львівській області на своїй сторінці в Facebook.

Автобус прибув у пункт пропуску Краковець-Корчова. Водій показав письмову декларацію, де був вказаний колекційний предмет вагою вісім кілограмів.

Фото: facebook.com/sfs.lviv

Предмет був в коробці з-під стійки амортизатора, його вилучили і відправили на експертизу.

Фахівці встановили, що предмет є частиною бивня мамонта, який вимер більше 10 тисяч років тому. Предмет зберігався в замерзлому стані і, ймовірно, походить з території вічної мерзлоти.

Фото: facebook.com/sfs.lviv

Згідно з оцінкою експертів, вартість такої кістки на чорному ринку може становити близько 350-400 євро за кілограм. Враховуючи вагу предмета - 8,5 кг, ціна на чорному ринку складе 3 - 3,4 тис. євро.

Раніше, дві українки намагалися ввезти до Польщі компоненти корабельної артилерійської установки AK-630 калібром 30 мм.

 
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24 04 2017 10:20
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