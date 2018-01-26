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На Львівщині завідувача кафедрою одного з вишів затримали на хабарі у 100 тис.грн

За сприяння в здачі іспитів викладач вимагав від студентів "певну подяку"
У Львівській області за отримання хабара правоохоронці затримали завідувача кафедри одного з вишів.
На Львівщині завідувача кафедрою одного з вишів затримали на хабарі у 100 тис.грн Фото: npu.gov.ua

За сприяння у складанні студентами іспитів, захисту дипломних, курсових та інших робіт викладач вимагав певну "подяку".

"Затримали його при отриманні чергової "допомоги" від студентів. Правоохоронці вилучили 3 тис. гривень та 400 доларів США неправомірної вигоди. Задокументовано отримання вченим хабарів на загальну суму майже 100 тис. гривень", –  повідомили в прес-службі Національної поліції України.

У відомстві додали, що в рамках заходів з викриття та затримання хабарників учора також затримали трьох київських чиновників, податківця та підприємця. Загальна сума вилучених коштів становить понад 107 тис. гривень.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи, які вимагали від місцевого жителя п`ятдесят тисяч гривень за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.

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26 01 2018 11:25
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