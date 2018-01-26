На Львівщині завідувача кафедрою одного з вишів затримали на хабарі у 100 тис.грн
За сприяння у складанні студентами іспитів, захисту дипломних, курсових та інших робіт викладач вимагав певну "подяку".
"Затримали його при отриманні чергової "допомоги" від студентів. Правоохоронці вилучили 3 тис. гривень та 400 доларів США неправомірної вигоди. Задокументовано отримання вченим хабарів на загальну суму майже 100 тис. гривень", – повідомили в прес-службі Національної поліції України.
У відомстві додали, що в рамках заходів з викриття та затримання хабарників учора також затримали трьох київських чиновників, податківця та підприємця. Загальна сума вилучених коштів становить понад 107 тис. гривень.
Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи, які вимагали від місцевого жителя п`ятдесят тисяч гривень за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.
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