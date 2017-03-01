На Львівщині згорів музей УПА

У ніч на 2 січня у с. Басівка Пустомитівського району Львівщини згорів музей Криївка підпільної типографії УПА.

"Криївка згоріла повністю. Ймовірною причиною пожежі є навмисний підпал", - йдеться у повідомленні на сторінку музею у Facebook.

Фото: facebook.com/baskryjivka

Музей-криївка УПА відкрили 7 вересня 2014 року на місці, де 16 серпня 1955 року відбувся бій між упівцями і загоном НКВД. Схованка була підпільною типографією упівців. Криївку знайшли у 1970-х роках лісники, однак її розібрали. 7 вересня 2014 року на цьому місці облаштували музей.

Нагадаємо, 1 січня відзначається день народження Степана Бандери. У цей день у різних куточках України проводять смолоскипну ходу.