CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч на 2 січня у с. Басівка Пустомитівського району Львівщини згорів музей Криївка підпільної типографії УПА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині згорів музей УПА
Схованка була підпільною типографією упівців
"Криївка згоріла повністю. Ймовірною причиною пожежі є навмисний підпал", - йдеться у повідомленні на сторінку музею у Facebook.
Фото: facebook.com/baskryjivka
Музей-криївка УПА відкрили 7 вересня 2014 року на місці, де 16 серпня 1955 року відбувся бій між упівцями і загоном НКВД. Схованка була підпільною типографією упівців. Криївку знайшли у 1970-х роках лісники, однак її розібрали. 7 вересня 2014 року на цьому місці облаштували музей.
Нагадаємо, 1 січня відзначається день народження Степана Бандери. У цей день у різних куточках України проводять смолоскипну ходу.
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