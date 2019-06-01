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На Львівщині зіштовхнулись легковик і мікроавтобус: загинула дитина

Ще шестеро осіб госпіталізовано
На автодорозі "Київ - Чоп" біля села Ясенів у Бродівському районі Львівської області зіткнулися легковик і мікроавтобус.
На Львівщині зіштовхнулись легковик і мікроавтобус: загинула дитина

"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися легковий автомобіль "Форд Фієста" та мікроавтобус "Форд Транзит". Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження дістали семеро осіб, четверо з яких - діти. Одна з травмованих, неповнолітня дівчинка, померла по дорозі до лікарні, іншим особам медики встановлюють діагнози. Особисті дані учасників ДТП уточнюються", – йдеться у повідомленні поліції Львівської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські регулюють рух транспорту. Обставини ДТП встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відзначимо, що 2 січня на Львівщині у Золочівському районі маршрутний автобус із пасажирами злетів у кювет.

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06 01 2019 21:44
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