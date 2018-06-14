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На Львівщині зіткнулися два мікроавтобуси: одна людина загинула, десятеро травмовані

Загинув 30-річний пасажир мікроавтобусу "Івеко"
У Львівській обл. на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Дуб’є Бродівського району близько 03:40 ночі зіткнулися два мікроавтобуси "Мерседес Спрінтер" та "Івеко". У результаті ДТП одна людина загинула, 10 отримали травми.
На Львівщині зіткнулися два мікроавтобуси: одна людина загинула, десятеро травмовані Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Бродівську лікарню з середніми ступенями важкості госпіталізовано 9 осіб, повідомляє сайт ДержНС.

"У момент зіткнення в автомобілі "Мерседес Спрінтер" перебувало 9 осіб та в автомобілі "Івеко" 2 особи. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля "Івеко" затиснутий конструкціями автомобіля та вантажем, що перевозився, загинув на місці події. Водія автомобіля "Івеко" рятувальники за допомогою обладнання вивільнили із деформованої автівки", - йдеться у повідомленні.

На сайті ГУ Нацполіції Львівської обл. уточнили, що загиблий пасажир - це 30-річний львів'янин. Пасажири "Мерседеса" отримали тілесні ушкодження – перелом ребер, закриті черепно-мозкові травми, забої, тупі травми та інші.

Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що в Херсоні 12 червня машина швидкої допомоги насмерть збила жінку на пішохідному переході.

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14 06 2018 12:36
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