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На Львівщині знайшли застреленим військовослужбовця

На місці інциденту працюють представники Військової служби правопорядку та військової прокуратури
На території військової частини у Стрийському районі Львівської області 45-річний військовослужбовець минулої ночі знайдений мертвим з вогнепальним пораненням.
На Львівщині знайшли застреленим військовослужбовця Фото galka.if.ua

"Військовослужбовець перебував на добовому чергуванні, був знайдений з вогнепальним пораненням", - повідомив начальник львівського регіонального медіа-центру Міноборони Олександр Поронюк агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Поронюка, наразі на місці інциденту працюють представники Військової служби правопорядку та військової прокуратури.

Нагадаємо, з початку доби активність бойовиків у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі була мінімальною. Зафіксовано три обстріли позицій військових уздовж всієї лінії розмежування.

 

 

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15 09 2017 13:15
ТЕГИ: ЗСУ, Львів, МВС
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