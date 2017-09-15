CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа території військової частини у Стрийському районі Львівської області 45-річний військовослужбовець минулої ночі знайдений мертвим з вогнепальним пораненням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині знайшли застреленим військовослужбовця
На місці інциденту працюють представники Військової служби правопорядку та військової прокуратури
Фото galka.if.ua
"Військовослужбовець перебував на добовому чергуванні, був знайдений з вогнепальним пораненням", - повідомив начальник львівського регіонального медіа-центру Міноборони Олександр Поронюк агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами Поронюка, наразі на місці інциденту працюють представники Військової служби правопорядку та військової прокуратури.
Нагадаємо, з початку доби активність бойовиків у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі була мінімальною. Зафіксовано три обстріли позицій військових уздовж всієї лінії розмежування.
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