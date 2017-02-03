На Львівщину терміно вилетіли Гройсман, Насалик і Чечоткін через трагедію на шахті

У Львівську обл. у зв'язку з трагедією на шахті вилетіли прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Міненерговугілля Ігор Насалик та голова Держнс Микола Чечоткін.

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував заплановані на сьогодні заходи і вилітає у Львівську область, де в с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" в результаті вибуху сталося обвалення гірської породи. Разом з Прем'єр-міністром у Львівську області вилітають Міністр енергетики України Ігор Насалик, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Створено оперативний штаб для координації дій відповідних служб", - повідомив прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук.

Нагадаємо, у Львівській області на шахті №10 ”Степова” ВАТ "ЛьвівВугілля" прогримів вибух, що призвело до обвалу гірської породи. Повідомляється про загибель 8 гірників і про невідомій долі ще 20.