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На Львівщину терміно вилетіли Гройсман, Насалик і Чечоткін через трагедію на шахті

Створено оперативний штаб для координації дій спецслужб
У Львівську обл. у зв'язку з трагедією на шахті вилетіли прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Міненерговугілля Ігор Насалик та голова Держнс Микола Чечоткін.
На Львівщину терміно вилетіли Гройсман, Насалик і Чечоткін через трагедію на шахті Фото:vgolos.com.ua

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував заплановані на сьогодні заходи і вилітає у Львівську область, де в с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" в результаті вибуху сталося обвалення гірської породи. Разом з Прем'єр-міністром у Львівську області вилітають Міністр енергетики України Ігор Насалик, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Створено оперативний штаб для координації дій відповідних служб", - повідомив прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук.

Нагадаємо, у Львівській області на шахті №10 ”Степова” ВАТ "ЛьвівВугілля" прогримів вибух, що призвело до обвалу гірської породи. Повідомляється про загибель 8 гірників і про невідомій долі ще 20.

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02 03 2017 15:24
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