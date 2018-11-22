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На Личаківському цвинтарі затримали трьох польських студентів, які намагались підпалити фаєри

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група
У четвер, 22 листопада, близько 11:00 на Личаківському кладовищі затримали трьох польських студентів, які намагались підпалити фаєри на одному із полів цвинтаря.
На Личаківському цвинтарі затримали трьох польських студентів, які намагались підпалити фаєри Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив заступник міського голови Львова із питань розвитку Андрій Москаленко, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Провокаторів затримали неподалік польських військових поховань. Директор Личаківського кладовища повідомив, що після затримання охороною кладовища — одразу було викликано працівників поліції та СБУ. Провокаторів буде передано правоохоронним органам для вчинення дій згідно з чинним законодавством", - повідомив Андрій Москаленко.

Пізніше Андрій Москаленко уточнив у коментарі Zaxid.net, що охорона кладовища помітила на території цвинтаря трьох молодиків із сумкою, у якій провокатори принесли великі фаєри. Студентів затримали у той час, коли вони намагались підпалити їх.

Працівник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області Юрій Голуб повідомив, що на місці події зараз працює слідчо-оперативна група. Більше інформації повідомлять згодом.

Раніше поляка, затриманого за пошкодження щитів навколо скульптур левів на території польських військових поховань в межах Личаківського кладовища, оштрафували на 85 грн. 

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22 11 2018 14:23
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