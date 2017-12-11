На Мадагаскарі більше 2 тис людей заражені легеневою чумою
Про це повідомляє Outbreak News Today з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Зокрема, зазначається, що станом на 8 листопада на острові зареєстровано 2 034 випадки заражень і 165 смертей.
При цьому понад 1,56 тис. осіб хворі на легеневу чуму (передається повітряно-крапельним шляхом), а 295 - бубонну. Іншим поки не поставили точного діагнозу.
Представники ВООЗ назвали ситуацію страхітливою.
Не виключено, що чума може вийти за межі острова на найближчі дев'ять країн Африки.
Нагадаємо, Міжнародні агентства направили понад мільйон доз антибіотиків у Мадагаскар і розгорнули численні медичні бригади.
Чума – ендемічне захворювання на Мадагаскарі, однак спалах у цьому році один з наймасштабніших, тому що вперше хвороба торкнулася двох найбільших міст острова – Антананаріву і Тоамасіну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа