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На Мадагаскарі більше 2 тис людей заражені легеневою чумою

Станом на 8 листопада на острові зареєстровано 2 034 випадки заражень і 165 смертей
Після початку спалаху легеневої чуми на Мадагаскарі кількість заражень перевищила 2 тисячі осіб.
На Мадагаскарі більше 2 тис людей заражені легеневою чумою Фото: ap.org

Про це повідомляє Outbreak News Today з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Зокрема, зазначається, що станом на 8 листопада на острові зареєстровано 2 034 випадки заражень і 165 смертей.

При цьому понад 1,56 тис. осіб хворі на легеневу чуму (передається повітряно-крапельним шляхом), а 295 - бубонну. Іншим поки не поставили точного діагнозу.

Представники ВООЗ назвали ситуацію страхітливою.

Не виключено, що чума може вийти за межі острова на найближчі дев'ять країн Африки.

Нагадаємо, Міжнародні агентства направили понад мільйон доз антибіотиків у Мадагаскар і розгорнули численні медичні бригади.

Чума – ендемічне захворювання на Мадагаскарі, однак спалах у цьому році один з наймасштабніших, тому що вперше хвороба торкнулася двох найбільших міст острова – Антананаріву і Тоамасіну.

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12 11 2017 13:58
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