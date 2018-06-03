Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Мальті дозволили голосувати на виборах з 16 років

Першою країною ЄС, яка дозволила голосувати 16-річним громадянам, була Австрія
Мальта стала другою країною в Європейському Союзі, яка знизила вік для участі у національних виборах до 16 років.
На Мальті дозволили голосувати на виборах з 16 років Фото: AFP

Парламент Мальти в понеділок ввечері одноголосно проголосував за внесення змін до Конституції країни, змінивши вікове обмеження з 18 років до 16 років, повідомляє Times of Malta.

Тепер 16 та 17-річні громадяни Мальти можуть голосувати на виборах до національного парламенту та Європарламенту. У 2014 році 16-річні мальтійці отримали право голосувати на виборах до місцевих рад.

Вперше проголосувати 16-річні виборців зможуть під час виборів до Європарламенту у 2019 році. Очікується, що кількість необхідних бюлетенів збільшиться приблизно на 8,5 тисяч.

Першою країною ЄС, яка дозволила голосувати 16-річним громадянам, була Австрія.

Нагадаємо, що дані дослідження німецького Фонду Бертельсманна свідчать про те, що рівень соціальної справедливості у країнах Європейського Союзу зростає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2018 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.