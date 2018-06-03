На Мальті дозволили голосувати на виборах з 16 років
Парламент Мальти в понеділок ввечері одноголосно проголосував за внесення змін до Конституції країни, змінивши вікове обмеження з 18 років до 16 років, повідомляє Times of Malta.
Тепер 16 та 17-річні громадяни Мальти можуть голосувати на виборах до національного парламенту та Європарламенту. У 2014 році 16-річні мальтійці отримали право голосувати на виборах до місцевих рад.
Вперше проголосувати 16-річні виборців зможуть під час виборів до Європарламенту у 2019 році. Очікується, що кількість необхідних бюлетенів збільшиться приблизно на 8,5 тисяч.
Першою країною ЄС, яка дозволила голосувати 16-річним громадянам, була Австрія.
Нагадаємо, що дані дослідження німецького Фонду Бертельсманна свідчать про те, що рівень соціальної справедливості у країнах Європейського Союзу зростає.
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