На Мальті дозволили голосувати на виборах з 16 років

Мальта стала другою країною в Європейському Союзі, яка знизила вік для участі у національних виборах до 16 років.

Парламент Мальти в понеділок ввечері одноголосно проголосував за внесення змін до Конституції країни, змінивши вікове обмеження з 18 років до 16 років, повідомляє Times of Malta.

Тепер 16 та 17-річні громадяни Мальти можуть голосувати на виборах до національного парламенту та Європарламенту. У 2014 році 16-річні мальтійці отримали право голосувати на виборах до місцевих рад.

Вперше проголосувати 16-річні виборців зможуть під час виборів до Європарламенту у 2019 році. Очікується, що кількість необхідних бюлетенів збільшиться приблизно на 8,5 тисяч.

Першою країною ЄС, яка дозволила голосувати 16-річним громадянам, була Австрія.

Нагадаємо, що дані дослідження німецького Фонду Бертельсманна свідчать про те, що рівень соціальної справедливості у країнах Європейського Союзу зростає.