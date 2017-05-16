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На Мальті може з'явитись спеціальний центр "Антонова", - Порошенко

Мальта зацікавлена у розширенні економічної співпраці з Україною
Україна зацікавлена у використанні Мальтійського хабу для авіаційної галузі та проникнення української сільськогосподарської та іншої продукції до Північної Африки.
На Мальті може з Фото: wartime.org.ua

Такі плани анонсував Президент України Петро Порошенко в рамках візиту до Мальти під час спільної прес-конференції з президенткою цієї країни.

"Мальта може бути хабом для нашої авіаційної індустрії, з тим, щоб створити тут спеціальний центр для літаків "Антонов", -  написав Порошенко у своєму Twitter.

 

 

 

Зі свого боку, президентка Марі-Луїз Колейро Прека сказала, що Мальта зацікавлена у розширенні економічної співпраці з Україною.

Нагадаємо, Державне підприємство "Антонов" отримало 25 мільйонів гривень компенсації за те, що аеропорт Анкари не зумів запобігти зіткненню українського вантажного судна з птахами.

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