На Мальті може з'явитись спеціальний центр "Антонова", - Порошенко
Такі плани анонсував Президент України Петро Порошенко в рамках візиту до Мальти під час спільної прес-конференції з президенткою цієї країни.
"Мальта може бути хабом для нашої авіаційної індустрії, з тим, щоб створити тут спеціальний центр для літаків "Антонов", - написав Порошенко у своєму Twitter.
Мальта може стати хабом для продукції українського сільського господарства та авіаційної галузі pic.twitter.com/wcCxMr7M7t— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 травня 2017 р.
Зі свого боку, президентка Марі-Луїз Колейро Прека сказала, що Мальта зацікавлена у розширенні економічної співпраці з Україною.
Нагадаємо, Державне підприємство "Антонов" отримало 25 мільйонів гривень компенсації за те, що аеропорт Анкари не зумів запобігти зіткненню українського вантажного судна з птахами.
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