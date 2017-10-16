На Мальті підірвали журналістку, яка писала про панамські офшори

На Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. Журналістка загинула.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Мальти.

Галіція була відома як розслідувач корупційних справ, зокрема щодо посадовців та політиків Мальти.

За інформацією правоохоронців, авто з журналісткою підірвали під час руху поблизу містечка Біднія на півночі Мальти. В автівку заклали потужну вибухівку, заявили в поліції.



Фото: reuters.com

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат, який також став один із фігурантів корупційних розслідувань, засудив її вбивство, назвавши його "варварським нападом на свободу преси".

"Усі знають, що Каруана Галіція була суворим критиком щодо політиків, а також мене особисто, але цей варварський вчинок не можна виправдати", – сказав він.

Галіції було 53 роки.

За даними BBC, мальтійське телебачення повідомило, що Галіція подала скаргу в поліцію 2 тижні тому, заявивши, що їй погрожували.

Нагадаємо, 3-го квітня 2016 року міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту "Панамський архів" (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спотрстменів та діячів культури.

У матеріалах розслідування розкривалися зв'язки світових лідерів і бізнесменів з офшорними компаніями. У списку фігурували люди з оточення президента Росії Володимира Путіна, президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона та інших.

З матеріалів розслідування "Панамського архіву" відомо, що Mossack Fonseca тісно співпрацювала з такими фінансовими гігантами як HSBC, Deutsche Bank та Credit Suisse, щоб допомогти їхнім клієнтам приховати свої кошти.