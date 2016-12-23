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На Мальті невідомі захопили літак із 118 пасажирами: погрожують підірвати

Приблизно о 12:13 за місцевим часом літак оточили військові, двигуни у той момент досі працювали
Літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways захоплено викрадачами. Авіалайнер, що здійснював переліт за внутрішнім маршрутом, приземлився в аеропорту Мальти. На борту перебуває 118 осіб.
На Мальті невідомі захопили літак із 118 пасажирами: погрожують підірвати Фото: eurointegration.com.ua

За попередньою інформацією, літак виконував у Лівії внутрішній рейс з Себхи в Тріполі. На борту літака перебувають 111 пасажирів і сім членів екіпажу. Про це повідомляє видання Times of Malta.

Повідомляється також, що двоє викрадачів погрожували підірвати літак, якщо він не змінить курс і не приземлиться на Мальті.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат в Twitter підтвердив інформацію, що викрадений літак приземлився на території країни.

 

 

 

Зазначається, що на борту перебуває 111 пасажирів та сім членів екіпажу. Кількість викрадачів наразі невідома.

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23 12 2016 13:30
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