На Мальті невідомі захопили літак із 118 пасажирами: погрожують підірвати

Приблизно о 12:13 за місцевим часом літак оточили військові, двигуни у той момент досі працювали

Літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways захоплено викрадачами. Авіалайнер, що здійснював переліт за внутрішнім маршрутом, приземлився в аеропорту Мальти. На борту перебуває 118 осіб.

За попередньою інформацією, літак виконував у Лівії внутрішній рейс з Себхи в Тріполі. На борту літака перебувають 111 пасажирів і сім членів екіпажу. Про це повідомляє видання Times of Malta.

Повідомляється також, що двоє викрадачів погрожували підірвати літак, якщо він не змінить курс і не приземлиться на Мальті.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат в Twitter підтвердив інформацію, що викрадений літак приземлився на території країни.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.

Зазначається, що на борту перебуває 111 пасажирів та сім членів екіпажу. Кількість викрадачів наразі невідома.