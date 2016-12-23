На Мальті невідомі захопили літак із 118 пасажирами: погрожують підірвати
За попередньою інформацією, літак виконував у Лівії внутрішній рейс з Себхи в Тріполі. На борту літака перебувають 111 пасажирів і сім членів екіпажу. Про це повідомляє видання Times of Malta.
Повідомляється також, що двоє викрадачів погрожували підірвати літак, якщо він не змінить курс і не приземлиться на Мальті.
Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат в Twitter підтвердив інформацію, що викрадений літак приземлився на території країни.
Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.
Зазначається, що на борту перебуває 111 пасажирів та сім членів екіпажу. Кількість викрадачів наразі невідома.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: