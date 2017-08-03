CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа острові Гоцо (Мальта) після штормів обвалилася 28-метрова скельна арка, відома як "Лазурне вікно", що належала до об'єктів всесвітньої спадщини UNESCO.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Мальті зруйнувалася скеля "Лазурне вікно", відома за серіалом "Гра престолів"
Причиною могла стати ерозія
Фото: blueholiday-gozo.com
Про це повідомляє The Times of Malta з посиланням на прем'єр-міністра Джозефа Муската.
За його словами, протягом останніх років надходили звіти про те, що всесвітньо відома пам'ятка сильно постраждала від ерозії.
Фото: twitter/JosephMuscat_JM
Проте, за інформацією видання, дослідження, проведені у 2013 році, свідчать, що, хоча "Лазурне вікно" неминуче зазнавало ерозії, йому досі не загрожувала небезпека негайного руйнування.
Фото: twitter/JosephMuscat_JM
Скеля приваблювала не лише туристів. Її можна побачити і на кіноекранах, зокрема, у першому епізоді серіалу "Гра престолів".
Нагадаємо, у 2016 році "Гра Престолів" визнана найкращим драматичним серіалом.
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