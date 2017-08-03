На Мальті зруйнувалася скеля "Лазурне вікно", відома за серіалом "Гра престолів"

На острові Гоцо (Мальта) після штормів обвалилася 28-метрова скельна арка, відома як "Лазурне вікно", що належала до об'єктів всесвітньої спадщини UNESCO.

Про це повідомляє The Times of Malta з посиланням на прем'єр-міністра Джозефа Муската.

За його словами, протягом останніх років надходили звіти про те, що всесвітньо відома пам'ятка сильно постраждала від ерозії.



Фото: twitter/JosephMuscat_JM

Проте, за інформацією видання, дослідження, проведені у 2013 році, свідчать, що, хоча "Лазурне вікно" неминуче зазнавало ерозії, йому досі не загрожувала небезпека негайного руйнування.



Фото: twitter/JosephMuscat_JM

Скеля приваблювала не лише туристів. Її можна побачити і на кіноекранах, зокрема, у першому епізоді серіалу "Гра престолів".

Нагадаємо, у 2016 році "Гра Престолів" визнана найкращим драматичним серіалом.