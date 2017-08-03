Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Мальті зруйнувалася скеля "Лазурне вікно", відома за серіалом "Гра престолів"

Причиною могла стати ерозія
На острові Гоцо (Мальта) після штормів обвалилася 28-метрова скельна арка, відома як "Лазурне вікно", що належала до об'єктів всесвітньої спадщини UNESCO.
На Мальті зруйнувалася скеля "Лазурне вікно", відома за серіалом "Гра престолів" Фото: blueholiday-gozo.com

Про це повідомляє The Times of Malta з посиланням на прем'єр-міністра Джозефа Муската.

За його словами, протягом останніх років надходили звіти про те, що всесвітньо відома пам'ятка сильно постраждала від ерозії.


Фото: twitter/JosephMuscat_JM

Проте, за інформацією видання, дослідження, проведені у 2013 році, свідчать, що, хоча "Лазурне вікно" неминуче зазнавало ерозії, йому досі не загрожувала небезпека негайного руйнування.


Фото: twitter/JosephMuscat_JM

Скеля приваблювала не лише туристів. Її можна побачити і на кіноекранах, зокрема, у першому епізоді серіалу "Гра престолів".

Нагадаємо, у 2016 році "Гра Престолів" визнана найкращим драматичним серіалом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 03 2017 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.