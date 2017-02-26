Марш Нємцова: опозиціонера Касьянова облили зеленкою
"Як пише в Twitter кореспондент "Эхо Москвы" Ірина Воробйова, провокатор був виведений поліцією і затриманий. Чоловік кричав "Росія з Путіним!" - повідомляє "Дощ".
Кореспондент телеканалу "112 Україна" у Москві каже, що марш повинен розпочатися з хвилини на хвилину.
"Я не бачила момент, коли напали на політика (Михайла Касьянова, - ред.), я бачила, що через рамки вже пройшов Олексій Навальний. В центрі стоїть колона, очолювана кримськими татарами, вони виступають проти репресій, що відбуваються в Криму. З хвилини на хвилину чекаємо початку походу, Пушкінська площа заповнена людьми", - сказала кореспондент.
А російський адвокат Марк Фейгін повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", що на марші налічується від 20 до 25 тис. людей.
"Зі мною активісти з Криму, вони з кримськотатарськими прапорами, і мій колега Микола Полозов, а ще дочка Ільмі Умерова. Народу налічується, від 20 до 25 тис. точно", - сказав Фейгін.
Зазначимо, сьогодні в Москві проходить "Марш пам'яті Бориса Нємцова". У місті посилено заходи безпеки, стоять рамки з металошукачами в центрі знаходиться багато поліції.
Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 лютого 2015 року в центрі Москви був убитий Борис Нємцов, колишній губернатор і віце-прем'єр Російської Федерації, в останні роки лідер опозиційного руху "Солідарність" і партії "Парнас", депутат Ярославської обласної думи.
Публічна інформація про обставини вбивства, його виконавців і замовників дозволяє зробити висновок про те, що Нємцов був убитий через свої політичні погляди та активні дії, які йшли врозріз з політикою Кремля.
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