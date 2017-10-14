На марші слави Героїв у Києві затримали чоловіка за нацистське вітання, - ВІДЕО

У центрі Києва, де націоналісти збираються перед ходою на честь Дня захисника України, затримали чоловіка за нацистське вітання.

Затримання відбулося біля пам'ятника Тарасу Шевченку після того, як невідомий кілька разів "зіганув" під час вигуків "Слава нації, смерть ворогам", "Україна понад усе", повідомляє "Українська правда".

Як відомо, сьогодні, 14 жовтня, близько півтисячі активістів збираються групами в парку Шевченка поблизу пам'ятника Грушевському в Києві.