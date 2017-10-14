CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Києва, де націоналісти збираються перед ходою на честь Дня захисника України, затримали чоловіка за нацистське вітання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На марші слави Героїв у Києві затримали чоловіка за нацистське вітання, - ВІДЕО
Затримання відбулося біля пам'ятника Тарасу Шевченку
Фото: pravda.com.ua
Затримання відбулося біля пам'ятника Тарасу Шевченку після того, як невідомий кілька разів "зіганув" під час вигуків "Слава нації, смерть ворогам", "Україна понад усе", повідомляє "Українська правда".
Як відомо, сьогодні, 14 жовтня, близько півтисячі активістів збираються групами в парку Шевченка поблизу пам'ятника Грушевському в Києві.
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14 10 2017 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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