На Марсі виявлено озеро з водою в рідкому стані

Вперше з'явилися підстави вважати, що на Червоній планеті існує і постійний рідкий водний резервуар

Учені вперше виявили свідчення наявності на Марсі води в рідкому стані.

Озеро розміром близько 20 км в діаметрі розташоване біля південного полюса планети і приховано товстою крижаною шапкою. Відкриття було зроблено за допомогою радара Marsis, встановленого на міжпланетної станції "Марс-експрес, повідомляє BBC.

Точно виміряти товщину водяного шару не вдалося, проте вчені вважають, що вона ніяк не менше метра.

"Це дозволяє класифікувати його як самостійний водний резервуар. Це озеро, а не просто заповнення талою водою простір між льодом і гірською породою, які іноді можна знайти і під льодовиками на Землі", - заявив керівник дослідження, професор Італійського національного інституту астрофізики Роберто Оросеі.

Нагадаємо, що вчені заявили про те, що під поверхнею Марса на глибині один-два метри залягають великі пласти чистого водяного льоду товщиною до 100 метрів.