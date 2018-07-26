На Марсі виявлено озеро з водою в рідкому стані
Озеро розміром близько 20 км в діаметрі розташоване біля південного полюса планети і приховано товстою крижаною шапкою. Відкриття було зроблено за допомогою радара Marsis, встановленого на міжпланетної станції "Марс-експрес, повідомляє BBC.
Точно виміряти товщину водяного шару не вдалося, проте вчені вважають, що вона ніяк не менше метра.
"Це дозволяє класифікувати його як самостійний водний резервуар. Це озеро, а не просто заповнення талою водою простір між льодом і гірською породою, які іноді можна знайти і під льодовиками на Землі", - заявив керівник дослідження, професор Італійського національного інституту астрофізики Роберто Оросеі.
Нагадаємо, що вчені заявили про те, що під поверхнею Марса на глибині один-два метри залягають великі пласти чистого водяного льоду товщиною до 100 метрів.
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