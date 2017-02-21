На Масляну - в "Парк Київська Русь"

25 і 26 лютого в "Парку Київська Русь" відсвяткують Масляну – весело, за древніми традиціями, в оточенні унікальної архітектури і з заглибленням в атмосферу живого Середньовіччя.

Тут будуть проходити різноманітні ігри та конкурси, а також театралізовані постановки за участю кінно-трюкового театру "Парку Київська Русь".

Розпочнеться програма з урочистої зустрічі великого київського князя Володимира. І, як і тисячу років тому, під час церемонії зустрічі князя весь люд чесний будуть щедро частувати млинцями, бубликами та іншими ласощами. З розваг для дітей і дорослих: традиційний масляничний стовп з призами, перетягування канату, давньослов'янські ігри, дружні та веселі хороводи. За перемоги в интерактивах і конкурсах гості Древнього Києва отримають частування і безліч сюрпризів. Родзинкою свята стануть лицарські поєдинки в рамках турніру "Витязь Київського Дитинця". Завершиться святкування вогняним шоу, спалюванням великого опудала Масляної і величезним хороводом навколо нього.

Також у "Парку Київська Русь" можна буде покататися на конях верхи і в екіпажах, постріляти з лука чи покидати списи в тирі, провести фотосесію в історичних костюмах, поласувати млинцями з різними начинками та іншими смаколиками, придбати сувеніри ручної роботи та інші товари на ярмарку майстрів, навчитися чогось нового на численних майстер-класах.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 200 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com.