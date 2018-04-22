На масових акціях у Єревані затримали 280 людей

ЄС закликав владу Вірменії звільнити всіх затриманих і почати діалог з опозицією

Правоохоронці в Єревані доправили до відділень поліції 280 учасників масових акцій протесту.

Про це повідомляє Interfax.

Згодом Слідчий комітет Вірменії затримав 26 осіб за звинуваченням у порушенні громадського порядку, застосуванні насильства проти представника влади, знищення майна.

Ще трьох людей заарештували за звинуваченням в організації і безпосередній участі в масових заворушеннях.

Дві кримінальні справи порушили за фактом перешкоджання діяльності журналістів.

Раніше в неділю Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про сімох госпіталізованих унаслідок розгону поліцією демонстрації опозиціонерів.

Генпрокуратура Вірменії повідомила, що три опозиційні депутати парламенту Вірменії Нікол Пашинян, Арарат Мірзоян і Сасун Мікаелян затримані за звинуваченням в організації та проведенні незаконних масових зібрань. У відомстві заявили, що депутати, які порушили закон про свободу зібрань, з 13 квітня організовували збори, ігноруючи обмеження мерії Єревану.

Водночас ЄС закликав владу Вірменії звільнити всіх затриманих в Єревані учасників акції протесту і почати діалог з опозицією для врегулювання політичної кризи в країні. Про це йдеться в заяві прес-секретаря верховного представника ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Федеріки Могеріні Майї Косьянчич, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

"Право здійснювати свободу зборів мирним шляхом і відповідно до закону є загальним і фундаментальним правом всіх. Європейський Cоюз чекає, що влада Вірменії цілком поважатимуть це право і справедливо і пропорційно застосовувати закон відповідно до міжнародних зобов'язань Вірменії, у тому числі в рамках Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Всі ті, хто був затриманий при здійсненні свого основного права на збори відповідно до закону, мають бути негайно звільнені", – підкреслила вона.

За словами Косьянчич, дуже важливо, щоб всі залучені сторони проявляли стриманість і діяли відповідально.

"Слід забезпечити інклюзивний діалог, до якого закликав президент Армен Саркісян, спрямований на негайне і мирне врегулювання ситуації, що склалася. Тому викликає розчарування і тривогу той факт, що сьогоднішня коротка зустріч прем'єр-міністра Сержа Саргсяна і депутата Нікола Пашиняна не запобігла подальшій ескалації", – йдеться в заяві.



Фото: interfax.ru



Фото: interfax.ru



Фото: interfax.ru



Фото: interfax.ru



Фото: interfax.ru

Нагадаємо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки відбуваються багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.