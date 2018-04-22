На масових акціях у Єревані затримали 280 людей
Про це повідомляє Interfax.
Згодом Слідчий комітет Вірменії затримав 26 осіб за звинуваченням у порушенні громадського порядку, застосуванні насильства проти представника влади, знищення майна.
Ще трьох людей заарештували за звинуваченням в організації і безпосередній участі в масових заворушеннях.
Дві кримінальні справи порушили за фактом перешкоджання діяльності журналістів.
Раніше в неділю Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про сімох госпіталізованих унаслідок розгону поліцією демонстрації опозиціонерів.
Генпрокуратура Вірменії повідомила, що три опозиційні депутати парламенту Вірменії Нікол Пашинян, Арарат Мірзоян і Сасун Мікаелян затримані за звинуваченням в організації та проведенні незаконних масових зібрань. У відомстві заявили, що депутати, які порушили закон про свободу зібрань, з 13 квітня організовували збори, ігноруючи обмеження мерії Єревану.
Водночас ЄС закликав владу Вірменії звільнити всіх затриманих в Єревані учасників акції протесту і почати діалог з опозицією для врегулювання політичної кризи в країні. Про це йдеться в заяві прес-секретаря верховного представника ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Федеріки Могеріні Майї Косьянчич, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.
"Право здійснювати свободу зборів мирним шляхом і відповідно до закону є загальним і фундаментальним правом всіх. Європейський Cоюз чекає, що влада Вірменії цілком поважатимуть це право і справедливо і пропорційно застосовувати закон відповідно до міжнародних зобов'язань Вірменії, у тому числі в рамках Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Всі ті, хто був затриманий при здійсненні свого основного права на збори відповідно до закону, мають бути негайно звільнені", – підкреслила вона.
За словами Косьянчич, дуже важливо, щоб всі залучені сторони проявляли стриманість і діяли відповідально.
"Слід забезпечити інклюзивний діалог, до якого закликав президент Армен Саркісян, спрямований на негайне і мирне врегулювання ситуації, що склалася. Тому викликає розчарування і тривогу той факт, що сьогоднішня коротка зустріч прем'єр-міністра Сержа Саргсяна і депутата Нікола Пашиняна не запобігла подальшій ескалації", – йдеться в заяві.
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Фото: interfax.ru
Нагадаємо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки відбуваються багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.
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