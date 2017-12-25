У Києві на Майдані акція з вимогою відправити Крисіна за ґрати
Початок акції було заплановано на 14:00, наразі біля Стели зібралося близько 200 осіб, попри негоду.
Серед присутніх - нардеп від БПП Мустафа Найєм, його брат, юрист Масі Найєм, екс-глава Мінмолодьспорту (2014 р.) Дмитро Булатов, нардеп від Батьківщини Ігор Луценко, АТОвці, активісти, журналісти та блогери, - повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.
Фото: Українська правда
Як відомо, Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.
Суд вирішив, що дії Крисіна підпадають під ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), але є пом'якшувальні обставини: каяття і наявність 2 малолітніх дітей.
У зв'язку з цим суд засудив його до 4 років в'язниці умовно, тобто звільнив від покарання з випробувальним терміном в 2 роки. Суд також зобов'язав Крисіна відшкодувати судові видатки в розмірі 12 284 гривень.
Рішення суду присутні зустріли криками "Ганьба", сам Крисін утік від представників ЗМІ. Дружина Веремія, яка була у суді, заявила, що у вироку вказано неправдиві дані: зокрема, суд назвав Крисіна не судимим, хоча його двічі засуджували за хуліганство й побиття громадян.
Генеральна прокуратура України готує апеляційну скаргу на вирок суду щодо Юрія Крисіна.
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