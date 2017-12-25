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На Майдані активісти обплювали Гужву, - ВІДЕО

На Майдан до активістів прийшов Гужва
На Майдан до учасників акції про справедливий вирок для керівника "тітушок" Юрія Крисіна прийшов одіозний керівник газети "Вєсті" та "Страна.uа" Ігор Гужва, учасники акції його прогнали.
На Майдані активісти обплювали Гужву, - ВІДЕО Фото: Українська правда

Побачивши Гужву, один з учасників - активіст руху С14 Євген Карась - заявив йому, що той захищав "тітушок" під час Майдану та плюнув на нього, порадивши забиратися геть, - повідомляє Українська правда.

Після цього Гужва пішов. 

Згодом на своїй сторінці у Facebook Гужва заявив: "Прийшов на мітинг щодо Слави Веремія. Буквально відразу ж підлетіли якісь провокатори-тітушки, почали кричати плюватися, намагалися вдарити".

Він додав, що його назвали "сєпаром, який був проти Майдану".

"Був змушений покинути мітинг. Веремія вбили точно такі ж, як і ті, що і напали сьогодні на мене. Просто навколо було багато камер. Влада змінюється, підходи до розправ залишаються. Це все що потрібно знати про те, чому вбивці Веремія дали умовний термін", - заявив він. 

Нагадаємо, на Майдані під Стелою Незалежності зібралися учасники акції з вимогою справедливого вироку для керівника "титушок" Юрія Крисіна, причетного до побиття "майданівців" та вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Як відомо, Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Суд вирішив, що дії Крисіна підпадають під ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), але є пом'якшувальні обставини: каяття і наявність 2 малолітніх дітей.

У зв'язку з цим суд засудив його до 4 років в'язниці умовно, тобто звільнив від покарання з випробувальним терміном в 2 роки. Суд також зобов'язав Крисіна відшкодувати судові видатки в розмірі 12 284 гривень.

Рішення суду присутні зустріли криками "Ганьба", сам Крисін утік від представників ЗМІ. Дружина Веремія, яка була у суді, заявила, що у вироку вказано неправдиві дані: зокрема, суд назвав Крисіна не судимим, хоча його двічі засуджували за хуліганство й побиття громадян. 

Генеральна прокуратура України готує апеляційну скаргу на вирок суду щодо Юрія Крисіна.

Журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій повертався з редакції додому в таксі 19 лютого, на розі Вел. Житомирської та Володимирської він побачив натовп озброєних "тітушок" у камуфляжі і став їх фотографувати. Вони помітили і з криком "Кого снимаешь, Зачем снимаешь?", стали жорстоко бити його, а потім прострелили йому груди. Міліція спостерігала за цим, але не втручалась. За кілька годин журналіст помер у лікарні.
 

 

 

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25 12 2017 15:30
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