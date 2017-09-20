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На Майдані оголосили про початок мобілізації на підтримку реформ

Вона передбачає зміну виборчих правил, обмеження депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду
На Майдані Незалежності у Києві оголосили про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію в підтримку великої політичної реформи.
На Майдані оголосили про початок мобілізації на підтримку реформ Фото: Громадське

Серед ініціаторів - Громадський рух Чесно, Центр протидії корупції, група народних депутатів міжфракційного об'єднання "ЄвроОптимісти", серед яких - Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Єгор Соболєв та інші.

Загальнонаціональна акція запланована на 17 жовтня у Києві та всіх обласних центрах України.

 

Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко звинувати депутата від "Блоку Петра Порошенка" Мустафу Найєма у допомозі Саакашвілі при перетині кордону.

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20 09 2017 16:27
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