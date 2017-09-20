На Майдані оголосили про початок мобілізації на підтримку реформ Вона передбачає зміну виборчих правил, обмеження депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду

На Майдані Незалежності у Києві оголосили про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію в підтримку великої політичної реформи.

Фото: Громадське

Серед ініціаторів - Громадський рух Чесно, Центр протидії корупції, група народних депутатів міжфракційного об'єднання "ЄвроОптимісти", серед яких - Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Єгор Соболєв та інші. Загальнонаціональна акція запланована на 17 жовтня у Києві та всіх обласних центрах України. На Майдані Незалежності у Києві оголосили про початок акції в підтримку політичної реформи pic.twitter.com/Zw0U7vW4O3 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 20, 2017 Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко звинувати депутата від "Блоку Петра Порошенка" Мустафу Найєма у допомозі Саакашвілі при перетині кордону.

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