На Майдані провели акцію на підтримку полонених на окупованих територіях, - ФОТО

На Майдані Незалежності 15 грудня провели акцію на підтримку полонених на окупованих територіях України.

Акцію приурочили до річниці минулорічного обміну - 27 грудня 2017 року, зазначає "Тиждень.ua". Тоді з непідконтрольних уряду територій повернулися 73 людини.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами: "Потрапили в полон, виходячи з Іловайська", "Свободу українським полоненим", "Квиток на волю. Його мають отримати всі полонені" та інші. Також дехто тримав потрети своїх близьких.

Долучилися до акції родини полонених, уже звільнені громадяни та їхні родичі, друзі, зазначила її учасниця Анна Гвоздяр.

"Так хочеться, щоб всі повернулися додому", - вказала Гвоздяр.

Також, представники організації "Медійна ініціатива за права людини" склали список з 102 осіб, яких утримують терористи на Донбасі.