На Майдані сталися сутички. Є постраждалі

На Майдані Незалежності зіткнулися учасники "блокадного віча" та правоохоронці, внаслідок чого є постраждалі.

За даними медиків, кількість постраждалих – близько 10 осіб, один з них – з закритою черепно-мозковою травмою, один – "сердечник", пише Українська Правда.

Про постраждалих внаслідок сутичок повідомили представники "Червоного Хреста", які чергують на Майдані.

Сутички сталися після того, як частина учасників "віча" спустилася до готелю "Дніпро" на Європейській площі після того, як силовики відтіснили їх на вулиці Інститутській та не дали встановити намет біля АП.

Під час "другої фази" протистояння було затримано кількох учасників акції, зокрема, керівника ОУН Миколу Коханівського.

Наразі на вулиці Хрещатик між Європейською площею та Майданом зосереджено правоохоронців, які шикуються у шеренги. З боку Європейської площі на вулиці також встановлено сітку-паркан, прохід там обмежено.

Близько 10 активістів "блокадного віча" виламали одну із секцій паркану, який розділяв вулицю Інститутську на розі з вулицею Садовою.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували прохід з вулиці Інститутської на розі з вулицею Садовою. Активісти намагаються пройти, аби забрати підвезений їм великий намет і надалі встановити його на Банковій.

Раніше учасники так званого "блокадного" віче й ходи в Києві встановили перший намет на розі вулиць Банкової та Інститутської з написом "Штаб блокування торгівлі з терористами".

Акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу – розпочалася сьогодні, 19 лютого, біля Стели Незалежності у центрі Києва.

Учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими владою територіями і ОРДЛО мають намір заблокувати також залізничне сполучення України з РФ.