На Майдані сталися сутички. Є постраждалі
За даними медиків, кількість постраждалих – близько 10 осіб, один з них – з закритою черепно-мозковою травмою, один – "сердечник", пише Українська Правда.
Про постраждалих внаслідок сутичок повідомили представники "Червоного Хреста", які чергують на Майдані.
Сутички сталися після того, як частина учасників "віча" спустилася до готелю "Дніпро" на Європейській площі після того, як силовики відтіснили їх на вулиці Інститутській та не дали встановити намет біля АП.
Під час "другої фази" протистояння було затримано кількох учасників акції, зокрема, керівника ОУН Миколу Коханівського.
Наразі на вулиці Хрещатик між Європейською площею та Майданом зосереджено правоохоронців, які шикуються у шеренги. З боку Європейської площі на вулиці також встановлено сітку-паркан, прохід там обмежено.
Близько 10 активістів "блокадного віча" виламали одну із секцій паркану, який розділяв вулицю Інститутську на розі з вулицею Садовою.
Нагадаємо, правоохоронці заблокували прохід з вулиці Інститутської на розі з вулицею Садовою. Активісти намагаються пройти, аби забрати підвезений їм великий намет і надалі встановити його на Банковій.
Раніше учасники так званого "блокадного" віче й ходи в Києві встановили перший намет на розі вулиць Банкової та Інститутської з написом "Штаб блокування торгівлі з терористами".
Акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу – розпочалася сьогодні, 19 лютого, біля Стели Незалежності у центрі Києва.
Учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими владою територіями і ОРДЛО мають намір заблокувати також залізничне сполучення України з РФ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків