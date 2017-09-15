На Майдані вшанували пам’ять Гонгадзе

Люди прийшли на акцію з плакатом "Георгій, ми не забули"

У Києві на Майдані Незалежності вшанували пам’ять загиблого 17 років тому журналіста та громадського діяча Георгія Гонгадзе.

Як повідомляє Громадське, люди прийшли на акцію з плакатом "Георгій, ми не забули".

Присутні вшанували пам'ять загиблих при виконанні профейсійної діяльності журналістів хвилиною мовчання.

"Головним є сам факт, що люди збираються (на акції - ред.). І власне багато журналістських колективів висловилися і, зокрема, підписали заяву, де сказали, що не забувають ані про долю Гонгадзе, ані про Шеремета",— сказав організатор акції Дмитро Тузов.

Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які, за заявою ГПУ, належать Гонгадзе.

Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві. Замовники вбивства досі не встановлені.

Рік тому у прокуратурі повідомляли, що замовників вбивства Гонгадзе не можна встановити зі слів екс-генерала МВС Олексія Пукача, якого засудили до довічного тюремного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі – журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

У свою чергу захист Пукача вимагав від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування.

16 грудня прокурор попросив Апеляційний суд залишити вирок Пукачу без змін.

6 січня 2016 року Колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила у силі вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, якого було засуджено до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.