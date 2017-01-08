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На мера Глухова склали адмінпротокол про корупцію

Чиновник не повідомив НАЗК про придбання автомобіля
Поліція склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення на мера Глухова Сумської області Мішеля Терещенка.
На мера Глухова склали адмінпротокол про корупцію Мішель Терещенко. Фото: platfor.ma

Терещенко в березні купив легковий автомобіль вартістю 385,3 тис. грн, але письмово не повідомив про це Національне агентство з питань запобігання корупції в передбачений законодавством десятиденний термін, повідомляє на сторінці у Facebook облуправління захисту економіки Нацполіції.

Протокол про адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1726 КУпАП, скеровано у Глухівський міськрайонний суд. Терещенкові загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень).

Як відомо, Терещенко - нащадок династії українських цукровиробників. Народився у Франції. Він став мером Глухова 2015 року. Нещодавно Терещенко заявив, що на другий термін балотуватися не має наміру.

Терещенко понад 10 років живе в Україні і займається фермерством у Глухівському районі, обробляючи 3 тис. га землі. Українське громадянство він отримав у березні 2015 року.

Нагадаємо, що лікаря Глухівської центральної районної лікарні, яка підпорядковується міській раді, затримали за вимагання та отримання хабара за влаштування на роботу в ЦРЛ фельдшера.

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01 08 2017 11:17
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