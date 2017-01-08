На мера Глухова склали адмінпротокол про корупцію

Поліція склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення на мера Глухова Сумської області Мішеля Терещенка.

Терещенко в березні купив легковий автомобіль вартістю 385,3 тис. грн, але письмово не повідомив про це Національне агентство з питань запобігання корупції в передбачений законодавством десятиденний термін, повідомляє на сторінці у Facebook облуправління захисту економіки Нацполіції.

Протокол про адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1726 КУпАП, скеровано у Глухівський міськрайонний суд. Терещенкові загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень).

Як відомо, Терещенко - нащадок династії українських цукровиробників. Народився у Франції. Він став мером Глухова 2015 року. Нещодавно Терещенко заявив, що на другий термін балотуватися не має наміру.

Терещенко понад 10 років живе в Україні і займається фермерством у Глухівському районі, обробляючи 3 тис. га землі. Українське громадянство він отримав у березні 2015 року.

Нагадаємо, що лікаря Глухівської центральної районної лікарні, яка підпорядковується міській раді, затримали за вимагання та отримання хабара за влаштування на роботу в ЦРЛ фельдшера.