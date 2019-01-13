На мера польського Гданська напали з ножем, він у важкому стані

Під час запуску феєрверка невідомий чоловік вибіг на сцену та декілька разів вдарив Адамовича ножем

Міського голову польського Гданська Павла Адамовича поранили ножем під час благодійного концерту. Чоловіка доправили у лікарню у важкому стані.

Інцидент стався 13 січня під час концерту "Великий оркестр святкової допомоги", на якому збирали кошти для допомоги медичним установам, інформує Onet.

Зазначається, що під час запуску феєрверка невідомий чоловік вибіг на сцену та декілька разів вдарив Адамовича ножем.

За інформацією видання Onet, нападник взяв мікрофон і назвав своє ім’я - Стефан - та заявив, що відсидів у в’язниці за злочин, який не скоював. У цьому він звинуватив партію "Громадянська платформа", членом якої є Адамович. Чоловік сказав, що за це очільник Гданська має померти.

Пораненого мера доставили у клінічну лікарню Гданського медичного університету. Його стан оцінюють як дуже важкий.

Нагадаємо, 9 січня у Кривому Розі напали на 34-річного Вадима Мірзояна, який є депутатом Центрально-Міської райради і головою Інгулецької районної організації ВО "Батьківщина". Йому бризнули з газового балончика і вдарили металевою трубою.