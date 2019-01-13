Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На мера польського Гданська напали з ножем, він у важкому стані

Під час запуску феєрверка невідомий чоловік вибіг на сцену та декілька разів вдарив Адамовича ножем
Міського голову польського Гданська Павла Адамовича поранили ножем під час благодійного концерту. Чоловіка доправили у лікарню у важкому стані.
На мера польського Гданська напали з ножем, він у важкому стані Фото: Jan Dzban / PAP

Інцидент стався 13 січня під час концерту "Великий оркестр святкової допомоги", на якому збирали кошти для допомоги медичним установам, інформує Onet.

Зазначається, що під час запуску феєрверка невідомий чоловік вибіг на сцену та декілька разів вдарив Адамовича ножем.

За інформацією видання Onet, нападник взяв мікрофон і назвав своє ім’я - Стефан - та заявив, що відсидів у в’язниці за злочин, який не скоював. У цьому він звинуватив партію "Громадянська платформа", членом якої є Адамович. Чоловік сказав, що за це очільник Гданська має померти.

Пораненого мера доставили у клінічну лікарню Гданського медичного університету. Його стан оцінюють як дуже важкий.

Нагадаємо, 9 січня у Кривому Розі напали на 34-річного Вадима Мірзояна, який є депутатом Центрально-Міської райради і головою Інгулецької районної організації ВО "Батьківщина". Йому бризнули з газового балончика і вдарили металевою трубою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2019 23:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.