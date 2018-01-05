На металургійному комбінаті у Кривому Розі стався вилив чавуну

Ввечері 29 квітня на металургійному підприємстві ПАТ "АрселорМітталл Кривий Ріг", що у Кривому Розі, стався розлив чавуну з доменної печі.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло ввечері 29 квітня, на місце прибули рятувальники.

"При проведені пробної виплавки, з завантаженням 10% потужності, виник прогар холодильної плити доменної печі та стався вилив у технологічне обвалування близько 40 тон чавуну", - йдеться у повідомленні ДСНС у Дніпропетровській області.

Прогар, площею 0,5м2, виник на висоті 9,1 метри при загальній висоті печі близько 46 метрів. Зазначається, що цех на момент аварії перебував на реконструкції.

"Подія на технологічний процес не вплинула.Загиблих та постраждалих немає", - наголосили рятувальники.