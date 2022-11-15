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На межі найнебезпечнішої кризи за останнє десятиліття перебувають Сербія і Косово – ЄС

В Євросоюзі вважають, що Сербія і Косово перебувають на межі небезпечної кризи та закликають обидві сторони виконати свої зобов'язання в рамках діалогу між Белградом і Приштиною.
На межі найнебезпечнішої кризи за останнє десятиліття перебувають Сербія і Косово – ЄС Фото: ЄС
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише Euractiv.
 
"Ми дуже стурбовані ситуацією на Західних Балканах", – заявив Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, на якій обговорювалася ситуація в регіоні, додавши, що "непотрібна і контрпродуктивна напруженість" між Косово і Сербією "досягає дуже, дуже небезпечного рівня" і створює ситуацію, коли "ми, на жаль, опинилися на межі ще однієї кризи".
 
Говорячи про останню напруженість, він заявив про найсерйознішу й найнебезпечнішу кризу за останні десять років і сказав, що вихід сербів з косовських інституцій створив вакуум.
 
"У цьому вакуумі може статися найгірше, тому обидві сторони повинні проявити більше гнучкості", – попередив Боррель.
 
Ситуація на Півночі краю стала більш нестабільною в останні тижні, коли члени сербської громади звільнилися з косовських установ на знак протесту проти вимоги уряду, щоб всі автомобілі, які належать громадянам Косова, мали косовські номери. Сербія виступає проти цього, оскільки продовжує не визнавати незалежність Косова.
 
"Косовські серби повинні повернутися до інституцій. Влада Косова повинна проявити гнучкість у питанні номерних знаків і без зволікань працювати над імплементацією угоди про асоціацію муніципалітетів сербської більшості", – додав він.
 
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15 11 2022 11:06
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