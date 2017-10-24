На Мінінфраструктури скоєно кібератаку, - ЗМІ
Атака почалася близько півгодини тому, наразі не працює сайт відомства. Інші подробиці атаки зараз з'ясовують, - повідомляє джерело 112.ua.
Нагадаємо, 27 червня українські компанії і держустанови потрапили під масовану кібератаку. Тисячі комп'ютерів вразив вірус mbr locker 256, який на моніторі іменував себе Petya. Він блокував доступ до файлів на комп'ютері, шифрував їх і вимагав викуп у розмірі 300 дол. На адресу Bitcoin-гаманця за їх розшифровку. Проявлявся тільки на комп'ютерах на платформі Windows.
Після цієї масштабної атаки фахівці зазначали, що в Україні захист мереж Wi-Fi на дуже низькому рівні, а експерти і спецслужби заявляли про можливу нову хвилю кібератак.
Як один з превентивних заходів в Україні вжито спеціальних заходів з нейтралізації кіберзагроз державі.
Нагадаємо, 29 вересня, США та Україна провели в Києві перший двосторонній діалог з кібербезпеки. Посол Марі Йованович заявила, що США виділять понад $ 5 млн у рамках допомоги в сфері кібербезпеки, спрямованої на зміцнення спроможності України запобігати, зменшувати вплив і реагувати на кібератаки.
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