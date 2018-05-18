CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа місці аварії пасажирського Boeing-737, що розбився на Кубі 18 травня, знайдені щонайменше троє живих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На місці падіння пасажирського літака на Кубі знайшли живих
Вони у критичному стані
Фото: twitter.com/Granma_Digital
Як повідомляє газета Компартії Куби Granma, вони перебувають у критичному стані і відправлені до лікарні.
Нагадаємо, пасажирський Boeing-737, на борту якого було 113 осіб, зокрема 104 пасажира, розбився 18 травня в аеропорту імені Хосе Марті в Гавані незабаром після зльоту.
Інформації про можливі причини катастрофи поки немає.
Літак експлуатувався кубинською авіакомпанією Cubana de Aviación і мав виконати внутрішньої рейс до міста Ольгин.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 05 2018 23:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?