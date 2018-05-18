На місці падіння пасажирського літака на Кубі знайшли живих

Вони у критичному стані

На місці аварії пасажирського Boeing-737, що розбився на Кубі 18 травня, знайдені щонайменше троє живих.

Як повідомляє газета Компартії Куби Granma, вони перебувають у критичному стані і відправлені до лікарні.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-737, на борту якого було 113 осіб, зокрема 104 пасажира, розбився 18 травня в аеропорту імені Хосе Марті в Гавані незабаром після зльоту.

Інформації про можливі причини катастрофи поки немає.

Літак експлуатувався кубинською авіакомпанією Cubana de Aviación і мав виконати внутрішньої рейс до міста Ольгин.