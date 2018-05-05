На місці вибуху у Києві знайшли посвідчення УБД

Подію кваліфіковано за двома статтями: ст.115 (умисне вбивство) та ст.263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами)

На місці вибуху, що стався в ніч на 5 травня на вул. Кирилівській у Києві, вилучено рештки гранати та запал.

Біля будинку, де пролунав вибух, було виявлено тіло чоловіка із численними пораненнями. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи, - повідомили в управлінні Нацполіції у м.Києві.

Також встановлено особу потерпілого, це - 36-річний місцевий мешканець. У його помешканні проведено обшук та вилучено гранату Ф-1 та гранатомет.

Подію кваліфіковано за двома статтями: ст.115 (умисне вбивство) та ст.263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Як повідомила речниця ГУ НП у Києві Оксана Блищик в ефірі телеканалу "112 Україна", на місці інциденту було вилучено посвідчення учасника бойових дій.

Також поліція вже переглянула записи з камер відеонагляду.

"На них не зафіксовано, що до чоловіка хтось підходив до чи після моменту вибуху. Основна версія, яку наразі розглядає слідство - необережне поводження з вибуховим предметом", - зазначила Блищик.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві на Куренівці за адресою Кирилівська,117 пролунав вибух. Унаслідок інциденту одна людина загинула.