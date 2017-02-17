На місця менеджерів, що залишили "Євробачення", знайшли заміну
Про це заявила т.в.о. голови правління ПАТ "Національна громадська телерадіокомпанія України" Ганна Бичок на брифінгу 16 лютого, передає "УНІАН".
Вона додала, що часткові кадрові зміни в команді жодним чином не вплинуть на виконання зобов'язань НГТУ по організації і проведенню "Євробачення-2017". На місця менеджерів, які покинули проект, вже знайдена заміна.
"Це зайняло у нас близько 72 годин. Пов'язано це з двома причинами: значна підтримка з боку всіх владних структур України та міста Києва. Друга причина - люди, які пішли, не телевізійно-виробнича команда. Покинули проект люди з івент-команди і комерційної частини команди, хто безпосередньо не впливає на телевізійне шоу і підготовку", - повідомив заступник керівника ПАТ НГТУ Павло Грицак.
Оскільки кадрові зміни вимагають схвалення з боку Європейської мовної спілки, пропозиції щодо кандидатур на заміщення посад в команді підготовки до "Євробачення-2017" спрямовані на утвердження ЄВС.
Як відомо, у понеділок частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення Євробачення-2017, заявила про вихід із проекту.
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