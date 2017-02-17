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На місця менеджерів, що залишили "Євробачення", знайшли заміну

Пропозиції щодо кандидатур на заміщення посад в команді підготовки до "Євробачення-2017" спрямовані на утвердження ЄВС
Процес підготовки до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в Україні є контрольованим і йде в плановому режимі.
На місця менеджерів, що залишили "Євробачення", знайшли заміну Фото: 1tv.com.ua

Про це заявила т.в.о. голови правління ПАТ "Національна громадська телерадіокомпанія України" Ганна Бичок на брифінгу 16 лютого, передає "УНІАН".

Вона додала, що часткові кадрові зміни в команді жодним чином не вплинуть на виконання зобов'язань НГТУ по організації і проведенню "Євробачення-2017". На місця менеджерів, які покинули проект, вже знайдена заміна.

"Це зайняло у нас близько 72 годин. Пов'язано це з двома причинами: значна підтримка з боку всіх владних структур України та міста Києва. Друга причина - люди, які пішли, не телевізійно-виробнича команда. Покинули проект люди з івент-команди і комерційної частини команди, хто безпосередньо не впливає на телевізійне шоу і підготовку", - повідомив заступник керівника ПАТ НГТУ Павло Грицак.

Оскільки кадрові зміни вимагають схвалення з боку Європейської мовної спілки, пропозиції щодо кандидатур на заміщення посад в команді підготовки до "Євробачення-2017" спрямовані на утвердження ЄВС.

Як відомо, у понеділок частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення Євробачення-2017, заявила про вихід із проекту.

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17 02 2017 07:56
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