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На Місяці знайшли величезні запаси води

Вода присутня на поверхні супутника і вдень, і вночі, хоча це не означає, що її легко добути
Дослідники з Інституту космічних наук в американському Боулдері з'ясували, що вода поширена по всій поверхні Місяця.
На Місяці знайшли величезні запаси води Фото: interplus.ua

Вода присутня на поверхні супутника і вдень, і вночі, хоча це не означає, що її легко добути, пише Science Alert.

Справа в тому, що, судячи з усього, вода існує на Місяці не в звичному нам вигляді, а головним чином як ОН, тобто як гідроксильна група. Оскільки гідроксил не здатний довго залишатися у вільній формі і є високоактивним, він, швидше за все, міститься в місячних мінералах.

Інформацію про наявність води на поверхні Місяця вчені отримали за допомогою інструментів, встановлених на орбітальних апаратах Chandrayaan-1 і Lunar Reconnaissance Orbiter. Нові результати входять в протиріччя з результатами інших досліджень, згідно з якими вода концентрується в приполярних широтах Місяця, а інтенсивність сигналу, яке зазначає на присутність води, змінюється протягом однієї місячної доби.

Є гіпотеза, що молекули води можуть повільно вивільнятися з мінералів, в яких вони замкнені з моменту утворення супутника.

Оскільки все більше агентств та компаній досліджують можливість повернення на Місяць і створення місячної бази, ця вода може потенційно використовуватися в якості пиття або навіть перетворюватися на ракетне паливо, якщо її розділити на водень і кисень.

Однак, нові дані здатні не тільки розширити наші знання про Місяць і допомогти при колонізації супутника. Нове дослідження також може дозволити вченим краще зрозуміти, як вода може існувати на інших кам'янистих космічних тілах.

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27 02 2018 21:36
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