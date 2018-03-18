На мітинг в центрі Києва прийшов глава СБУ Грицак

Грицак каже, що прийшов "просто спостерігати"

У Києві учасники акції протесту, організованої політичною партією "Рух нових сил", розбирають металеві конструкції на майдані Незалежності.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Під час акції протестувальникам роздавали молотки, за допомогою яких вони зараз демонтують металеві конструкції заввишки кілька метрів.

Демонтовані частини мітингувальники складають неподалік стели Незалежності.

Жодної протидії їм не чиниться.

Голова Служби безпеки Василь Грицак, який перебуває на Майдані Незалежності, спостерігав за діями РНС, повідомляє Громадське.

"Я тут просто спостерігаю. Не потрібно розбирати те, що належить комунальній власності, але люди мають право говорити те, що вони хочуть", - сказав Грицак.

Раніше організатори акції протесту РНС заявляли, що зведення цих конструкцій на майдані Незалежності має на меті завадити проведенню протестної акції.

Нагадаємо, сьогодні у Києві учасники маршу "Руху нових сил" вимагають "імпічменту Порошенка", тримають банери з перекресленими обличчями Порошенка та Путіна та різними гаслами, на кшталт "Порошенко - ворог української нації".

Вчора поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані незалежності для маршу, запланованого на неділю, 18 березня.