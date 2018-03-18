Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На мітинг в центрі Києва прийшов глава СБУ Грицак

Грицак каже, що прийшов "просто спостерігати"
У Києві учасники акції протесту, організованої політичною партією "Рух нових сил", розбирають металеві конструкції на майдані Незалежності.
На мітинг в центрі Києва прийшов глава СБУ Грицак Фото: Громадське

Про це повідомляє "Укрінформ".

Під час акції протестувальникам роздавали молотки, за допомогою яких вони зараз демонтують металеві конструкції заввишки кілька метрів.

Демонтовані частини мітингувальники складають неподалік стели Незалежності.

Жодної протидії їм не чиниться.

Голова Служби безпеки Василь Грицак, який перебуває на Майдані Незалежності, спостерігав за діями РНС, повідомляє Громадське.

"Я тут просто спостерігаю. Не потрібно розбирати те, що належить комунальній власності, але люди мають право говорити те, що вони хочуть", - сказав Грицак.

Раніше організатори акції протесту РНС заявляли, що зведення цих конструкцій на майдані Незалежності має на меті завадити проведенню протестної акції.

Нагадаємо, сьогодні у Києві учасники маршу "Руху нових сил" вимагають "імпічменту Порошенка", тримають банери з перекресленими обличчями Порошенка та Путіна та різними гаслами, на кшталт "Порошенко - ворог української нації".

Вчора поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані незалежності для маршу, запланованого на неділю, 18 березня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2018 14:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.