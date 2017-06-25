На міжнародному автовокзалі в Одесі шукали вибухівку

В Одесі поліція перевіряла на наявність вибухівки будівлю центрального автовокзалу і прилеглу територію.

Як повідомили в управлінні поліції Одеської області, інформація про замінування автовокзалу на вул.Колонтаєвській, 58 надійшла о 10:42 25 червня.

На місце події було спрямовано слідчо-оперативну групу, кінологів, працівників ДержНС.

Будівлю автовокзалу і прилеглу територію перевірили на наявність вибухівки. На час перевірки правоохоронці евакуювали близько 100 громадян.

"Інформація про мінування не підтвердилася", – повідомили згодом в поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

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