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На монетизацію субсидій розраховують 1,7 млн сімей, - Розенко

За словами Розенка, грошей на виплати у державному бюджеті достатньо
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що в списках на монетизацію субсидій перебуває 1,7 млн українських сімей.
На монетизацію субсидій розраховують 1,7 млн сімей, - Розенко Павло Розенко. Фото: dyvys.in

За словами Розенка, для виплат субсидій цим 1,7 млн сім'ям потрібно буде виділити близько 1,3–1,500 млрд грн, повідомляє "112 Україна".

"Ця сума приблизно дорівнює 1,3–1,500 млрд грн. Ми платимо цю суму за фактом економії за минулий опалювальний сезон. Ці суми є постійними і змінюватися не будуть. Це остаточні списки на 1 млн 700 тис. українських сімей", - повідомив Розенко.

За словами Розенка, грошей на виплати у державному бюджеті достатньо.

"Все є. Враховуючи те, що відповідну постановуа Кабміну України про початок цього процесу було ухвалено ще в квітні", - заявив Розенко.

Додамо, що Міністерство фінансів України розробило план переходу на грошові розрахунки за субсидіями, який буде складатися з трьох етапів.

Нагадаємо, що за даними прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, на оплату житлово-комунальних послуг у наступному опалювальному сезоні перепризначено субсидії понад 6,5 млн українських родин.

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23 10 2017 21:53
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