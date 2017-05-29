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Смертельний ураган у Москві: є загиблі, - ВІДЕО ФОТО

Через ураган у Москві загинули 11 людей
В результаті потужного урагану, що налетів на столицю РФ Москву, загинули як мінімум 11 людей.
Смертельний ураган у Москві: є загиблі, - ВІДЕО ФОТО Фото: ollypolly87

Число загиблих може зрости, повідомляє "Интерфакс".

В результаті негоди одна людина загинула на Кіровоградській вулиці, один на площі Джавахарлала Неру, ще один на Андріївській набережній. Крім того, джерело повідомило про двох загиблих на Кедровій вулиці і ще одному в районі станції метро "Університет".


Фото: punchstagramm

Користувачі соцмереж також повідомляють, що біля метро "Празька" від вітру на людину впала зупинка.

Прес-служба московського метрополітену повідомила "Интерфаксу", що три дерева впало на відкриту ділянку між станціями "Філі" - "Багратионовская" і "Філевський парк" - "Піонерська" Філевська лінії.

"Інцидент стався близько 15:50. Було перервано рух поїздів від станції" Київська "до станції" Кунцевська "в обидва напрямки", - сказав співрозмовник агентства.

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29 05 2017 17:32
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