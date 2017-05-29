Смертельний ураган у Москві: є загиблі, - ВІДЕО ФОТО
Число загиблих може зрости, повідомляє "Интерфакс".
В результаті негоди одна людина загинула на Кіровоградській вулиці, один на площі Джавахарлала Неру, ще один на Андріївській набережній. Крім того, джерело повідомило про двох загиблих на Кедровій вулиці і ще одному в районі станції метро "Університет".
Фото: punchstagramm
Користувачі соцмереж також повідомляють, що біля метро "Празька" від вітру на людину впала зупинка.
Прес-служба московського метрополітену повідомила "Интерфаксу", що три дерева впало на відкриту ділянку між станціями "Філі" - "Багратионовская" і "Філевський парк" - "Піонерська" Філевська лінії.
"Інцидент стався близько 15:50. Було перервано рух поїздів від станції" Київська "до станції" Кунцевська "в обидва напрямки", - сказав співрозмовник агентства.
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